منافس "آيفون 16e" سامسونج تستعد لإطلاق هاتف "Galaxy S25 FE"

تم تسريب المواصفات الرئيسية لهاتف Samsung Galaxy S25 FE وتاريخ الإطلاق وخيارات الألوان وتفاصيل الأسعار عبر الإنترنت قبل الإعلان الرسمي.

تستعد سامسونج لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف Galaxy S25، وهو Galaxy S25 FE.

وفقًا لتقارير حديثة، من المقرر إطلاق الهاتف في كوريا الجنوبية في 19 سبتمبر 2025. ورغم أن سامسونج لم تؤكد رسميًا مواعيد إطلاقه في الهند والأسواق الأخرى، فمن المتوقع إطلاقه عالميًا في نفس الفترة تقريبًا.

من المتوقع إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي إس ٢٥ إف إي في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ في كوريا والهند.

من المتوقع إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي إس ٢٥ إف إي في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ في كوريا والهند.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S25 FE

وفقًا للتسريبات سيُطرح هاتف سامسونج جالاكسي S25 FE لأول مرة في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز من مليون وون كوري (حوالي 63,200 روبية هندية).

في حال استمرار هذا السعر، فقد يتوفر جالاكسي S25 FE في السوق الهندية بسعر يتجاوز 60,000 روبية هندية. وسيكون هذا الطراز هو الجهاز الخامس، وربما الأخير، في سلسلة جالاكسي S25، ومن المتوقع أن يكون الخيار الأنسب من حيث التكلفة.

مواصفات هاتف Galaxy S25 FE

تشير التسريبات والشائعات إلى أن هاتف Galaxy S25 FE سيحتوي على شاشة Full-HD+ مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. قد تكون الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus

ومن المتوقع وفقا للتسريبات أيضا أن يعمل الجهاز بمعالج Exynos 2400، ومن المرجح أن يعمل بواجهة One UI 8 المبنية على نظام Android 16.