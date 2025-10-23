التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع صانعة محتوى لاتهامها بنشر الفسق والفجور وفيديوهات مخلة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خادشة للحياء وتتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي)، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.