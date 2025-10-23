فيديوهات خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على بلوجر جديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو وصورا بمواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) .

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.