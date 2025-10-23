بالعبايات السمراء.. كواليس سقوط شبكة مشبوهة داخل مركز مساج بالقاهرة

باشرت جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقات موسعة في سقوط 11 سيدة على رأسهن قوادة تدير مركز مساج مشبوه لممارسة الرذيلة بمقابل مادي.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة تم الكشف عنها فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام إحدى السيدات بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات من خلال إستخدام أحد التطبيقات الهاتفية الخاصة بالمساج "كستار لنشاطها الإجرامى" والإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها و 10 سيدات " لـ 2 منهن معلومات جنائية " من ممارسات الأعمال المنافية للآداب بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن إعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قررت النيابة المختصة حبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات وتفريغ هواتفهن بعد رصد محادثات تتضمن اتفاقات بين المتهمة الرئيسية وراغبي المتعة الحرام على ممارسة الرذيلة بمقابل مادي.