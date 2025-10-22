المساج الحرام.. القبض على 11 فتاة تمارسن الرذيلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 سيدة لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالقاهرة .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام إحدى السيدات بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات من خلال إستخدام أحد التطبيقات الهاتفية الخاصة بالمساج "كستار لنشاطها الإجرامى" والإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وعدد (10 سيدات " لـ 2 منهن معلومات جنائية " من ممارسات الأعمال المنافية للآداب) بنطاق محافظة القاهرة ، وبمواجهتهن إعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.