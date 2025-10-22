مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة باللبن الرايب

تعد الكفتة من الأكلات السريعة والسهلة، ويمكن تقديم الكفتة بالعديد من الطرق المختلفة والشهية.

وإليكم طريقة عمل الكفتة باللبن الرايب

مقادير الكفته باللبن الرايب

لحم مفروم

بصل مفروم

ثوم مفروم

بقسماط

ملح

فلفل أسود

قرفة

بقدونس مفروم

زبدة

زيت

لبن رايب

بيض

دقيق ذرة

للطشة:

زبدة

ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

كزبرة خضراء

طريقة تحضير كفته باللبن الرايب

أخلطي اللحم المفروم مع البصل و الثوم و بقسماط و الملح و الفلفل الأسود و القرفة و البقدونس في محضر الطعام

شكلي الكفته و تحمر مع الزبدة ثم ترفع

و في نفس الوعاء ضيفي الزبدة و والزيت و اللبن الرايب و البيض و دقيق ذرة حتى التجانس ثم تضاف الكفتة

للطشة:

تشوح الزبدة مع الثوم و ملح و الفلفل والكزبرة الخضراء

ضعي الطشة على الكفتة

و تقدم ساخنة