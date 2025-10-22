قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف.. أعراض الجدري المائي بعد انتشاره في مدرسة بالمنوفية وطرق الوقاية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفلالعنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه

فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدمعصير البرتقال الطبيعي .. مشروب يومي فعّال لخفض ضغط الدم وتنشيط المناعة

أهمية توقيت فحص سكر الدمأفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

ما هو الجدري المائي

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

