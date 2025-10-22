مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي

أكد مجدي يوسف، مراسل قناة «صدى البلد» من بروكسل، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية كان أحد أكبر التجمعات التي شهدتها المدينة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، موضحًا أن الجالية المصرية خرجت بالآلاف لاستقبال الرئيس السيسي وسط أجواء من الفخر والحماس الوطني.

وقال مجدي يوسف خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس، مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحفاوة التي أبداها المصريون كانت استثنائية، حيث حضر أفراد الجالية من مختلف الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا، وحتى من لندن رغم الحاجة إلى تأشيرة دخول، مشيرًا إلى أن البعض جاء بالطائرات والبعض الآخر بالحافلات والسيارات، في مشهد وصفه بـ«المبهر».

وأضاف أن الرئيس السيسي قابل هذا الترحيب بمشاعر حب متبادلة، ووقف لتحية الجموع المحتشدة، في لحظة عكست عمق العلاقة بين القيادة المصرية وأبنائها في الخارج.

وأوضح أن القمة التي تُعقد في بروكسل تُعد «قمة تاريخية»، كونها الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ودولة من جنوب المتوسط، مشيرًا إلى أن اختيار مصر لعقد هذه النسخة يعكس مكانتها وأهميتها الإقليمية والدولية.

وتابع أن القمة تتناول عدة ملفات رئيسية، يأتي في مقدمتها إعادة إعمار قطاع غزة، حيث سيستمع قادة الاتحاد الأوروبي إلى رؤية الرئيس السيسي حول الخطوات المقبلة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن القادة الأوروبيين يحرصون على تهنئة الرئيس بما تحقق في مؤتمر شرم الشيخ الأخير، معتبرين ذلك خطوة مهمة في مسار التعاون المشترك.