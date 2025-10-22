الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس الأربعاء 22 أكتوبر 2025 سيشهد أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، على أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار لتصبح حارة على معظم أنحاء البلاد، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن البلاد ستشهد أيضًا شبورة مائية على بعض الطرق في الساعات الأولى من الصباح، خاصة في المناطق الشمالية وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤثر على الرؤية.

وأشارت غانم إلى أنه من المتوقع ظهور سحب منخفضة على بعض المناطق الشمالية، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض الأماكن. كما توقعت نشاطًا للرياح في بعض المناطق، وخاصة في جنوب سيناء، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: العظمى 33°C، الصغرى 21°C.

السواحل الشمالية: العظمى 29°C، الصغرى 19°C.

شمال الصعيد: العظمى 34°C، الصغرى 18°C.

جنوب الصعيد: العظمى 38°C، الصغرى 23°C.