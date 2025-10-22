قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
أخبار العالم

في رحلة مباشرة غير عادية ..ويتكوف وكوشنر يغادرا إسرائيل إلى السعودية

محمود نوفل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مبعوثا الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سافرا من إسرائيل إلى الرياض على متن طائرة ويتكوف الخاصة الليلة الماضية في رحلة مباشرة غير عادية من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية.

قالت الحكومة الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو ناقش مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تطورات الوضع في غزة.

وعلقت تل أبيب على تهديد رئيس وزراء كندا مارك كارنى بـ اعتقال بنيامين نتنياهو حال وصوله إلى كندا، التزاماً بأمر المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت الدولة العبرية موقف أوتاوا خيانة لها.

وقال مستشار لنتنياهو إن تهديد رئيس وزراء كندا يعد خيانة لإسرائيل، وينبغى أن يعيد النظر فى استعداده للقبض على نتنياهو.

وكان كارنى قد قال فى مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية إنه سيلتزم بسياسات سلفه جاستن ترودو، للتصرف بناء على مذكرة اعتقال صادرة العام الماضى من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب باستخدام المجاعة أداة للحرب.

ووصفت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتجاوز السخيف من قبل محكمة مسيسة.

وقال أوفير فالك، متشار السياسة الخارجية لنتنياهو لصحيفة جلوب أند ميل الكندية إننا كنا نأمل أنه بعد أن أيدت كندا خطة ترامب للشرق الأوسط، كان كارنى سيعيد النظر فى سياسته بإرضاء الإرهاب وخيانة حليف كندى التقليدي.

وفى مقابلته مع بلومبرج يوم الجمعة، قال كارنى إن قرار كندا الشهر الماضى بالاعتراف بدولة فلسطينية جاء ردًا مباشرًا على سلوك القيادة الإسرائيلية الحالية، التى تم اتهامها بارتكاب إبادة جماعية فى غزة.

وقال كارني: "ما رأيناه - لتوضيح سبب قيامنا بذلك - هو أن تصرفات الحكومة الحالية، حكومة نتنياهو، كانت تهدف صراحةً إلى القضاء على أى احتمال لقيام دولة فلسطينية، فى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومخالفة لسياسة الحكومة الكندية، مهما كان توجهها السياسي، منذ عام عام 1947".

"لقد فعلنا ذلك لأن هذا الاحتمال كان يتراجع - بدلًا من اعتباره حلاً سحريًا أو تغييرًا جذريًا".

لقد جعل اعتراف كندا بدولة فلسطين موقفها متعارضًا مع موقف الولايات المتحدة، على الرغم من أنها انضمت إلى فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى فى الأمم المتحدة. ولكن "كان هذا أقل ما يمكن لكندا أن تفعله"، كما قال مايكل بيوكيرت، القائم بأعمال رئيس منظمة الكنديين من أجل العدالة والسلام فى الشرق الأوسط.

ويتكوف كوشنر السعودية غزة إسرائيل

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

جانب من الاختبارات

اختبار المتقدمين للعمل بالإمارات على مهن حدادة ونجارة ومحارة

مرضى الادمان

افتتاح أول قسم حجز إلزامي لعلاج مرضى الإدمان في إمبابة

جانب من المشاركين في الملتقى

«سلامتك تهمنا» ملتقى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية العمال

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

