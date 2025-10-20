قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو ناقش مع ويتكوف وكوشنر تطورات الوضع في غزة

نتنياهو
نتنياهو
عادل نصار

قالت الحكومة الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو ناقش مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تطورات الوضع في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

علقت تل أبيب على تهديد رئيس وزراء كندا مارك كارنى بـ اعتقال بنيامين نتنياهو حال وصوله إلى كندا، التزاماً بأمر المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت الدولة العبرية موقف أوتاوا خيانة لها.

وقال مستشار لنتنياهو إن تهديد رئيس وزراء كندا يعد خيانة لإسرائيل، وينبغى أن يعيد النظر فى استعداده للقبض على نتنياهو.


وكان كارنى قد قال فى مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية إنه سيلتزم بسياسات سلفه جاستن ترودو، للتصرف بناء على مذكرة اعتقال صادرة العام الماضى من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب باستخدام المجاعة أداة للحرب.

ووصفت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتجاوز السخيف من قبل محكمة مسيسة.

وقال أوفير فالك، متشار السياسة الخارجية لنتنياهو لصحيفة جلوب أند ميل الكندية إننا كنا نأمل أنه بعد أن أيدت كندا خطة ترامب للشرق الأوسط، كان كارنى سيعيد النظر فى سياسته بإرضاء الإرهاب وخيانة حليف كندى التقليدي.

وفى مقابلته مع بلومبرج يوم الجمعة، قال كارنى إن قرار كندا الشهر الماضى بالاعتراف بدولة فلسطينية جاء ردًا مباشرًا على سلوك القيادة الإسرائيلية الحالية، التى تم اتهامها بارتكاب إبادة جماعية فى غزة.

وقال كارني: "ما رأيناه - لتوضيح سبب قيامنا بذلك - هو أن تصرفات الحكومة الحالية، حكومة نتنياهو، كانت تهدف صراحةً إلى القضاء على أى احتمال لقيام دولة فلسطينية، فى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومخالفة لسياسة الحكومة الكندية، مهما كان توجهها السياسي، منذ عام عام 1947".

"لقد فعلنا ذلك لأن هذا الاحتمال كان يتراجع - بدلًا من اعتباره حلاً سحريًا أو تغييرًا جذريًا".

لقد جعل اعتراف كندا بدولة فلسطين موقفها متعارضًا مع موقف الولايات المتحدة، على الرغم من أنها انضمت إلى فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى فى الأمم المتحدة. ولكن "كان هذا أقل ما يمكن لكندا أن تفعله"، كما قال مايكل بيوكيرت، القائم بأعمال رئيس منظمة الكنديين من أجل العدالة والسلام فى الشرق الأوسط.

الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ستيف ويتكوف كوشنر غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

نتنياهو

"النهضة" على أنقاض غزة .. خطة نتنياهو لترميم غلاف القطاع

عطل خدمات أمازون يشل المنصات الإلكترونية لهيئة الضرائب البريطانية

عطل خدمات أمازون يشل المنصات الإلكترونية لهيئة الضرائب البريطانية

المؤشر العام لبورصة عمان يغلق على ارتفاع طفيف

المؤشر العام لبورصة عمان يغلق على ارتفاع طفيف

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد