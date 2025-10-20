قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الإفتاء: يقع بدونها في حالة واحدة
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كوشنر وويتكوف وضعا 5 نقاط أساسية لضمان استمرار الهدنة في غزة.. تفاصيل

عادل نصار

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في بيان رسمي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى بكل من وكوف وكوشنر.

وأضافت في تصريحات مع الإعلاميين رعد عبد المجيد وداما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جدول أعمال الزيارة شمل لقاءات مع مسؤولين ووزراء إسرائيليين رفيعي المستوى قبل التوجه إلى القاهرة. 

وأضافت أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أوضحت أن هناك وساطات مصرية وقطرية ستشارك في النقاشات، بهدف ضمان استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يأمل ألا يتم إفشال الهدنة الحالية.

وتابعت، أن كوشنر وويتكوف حددا 5 نقاط أساسية على جدول أعمال زيارتهما، أبرزها التأكد من استمرار آلية وقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، خصوصًا بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق المعابر في اليوم السابق رداً على ما وصفته بـ"خروقات حركة حماس".

وواصلت: "كما تضمنت النقاط متابعة عمل الآلية الدولية المنتشرة في مستوطنات غلاف غزة، والمكلفة بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى بحث الجوانب اللوجستية لإدخال المساعدات وإقامة منطقة إنسانية في مدينة رفح الفلسطينية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب".

وذكرت، أن فكرة إنشاء منطقة إنسانية في رفح تمثل نقطة جديدة أضيفت إلى أجندة الزيارة، وتلقى دعمًا أمريكيًا وإسرائيليًا، في إطار السعي إلى تهيئة بيئة صالحة للحياة في غزة كما صرح كوشنر سابقًا.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اكتفت ببيان مقتضب بشأن الزيارة، فيما نقلت وسائل إعلام عبرية أن ضغوطًا أمريكية دفعت تل أبيب إلى إعادة فتح المعابر بعد أن أغلقتها في وقت سابق.

https://www.youtube.com/shorts/A7yxXs_vTGE

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

فيديو

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

