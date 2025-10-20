كوشنر وويتكوف وضعا 5 نقاط أساسية لضمان استمرار الهدنة في غزة.. تفاصيل

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في بيان رسمي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى بكل من وكوف وكوشنر.

وأضافت في تصريحات مع الإعلاميين رعد عبد المجيد وداما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جدول أعمال الزيارة شمل لقاءات مع مسؤولين ووزراء إسرائيليين رفيعي المستوى قبل التوجه إلى القاهرة.

وأضافت أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أوضحت أن هناك وساطات مصرية وقطرية ستشارك في النقاشات، بهدف ضمان استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يأمل ألا يتم إفشال الهدنة الحالية.

وتابعت، أن كوشنر وويتكوف حددا 5 نقاط أساسية على جدول أعمال زيارتهما، أبرزها التأكد من استمرار آلية وقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، خصوصًا بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق المعابر في اليوم السابق رداً على ما وصفته بـ"خروقات حركة حماس".

وواصلت: "كما تضمنت النقاط متابعة عمل الآلية الدولية المنتشرة في مستوطنات غلاف غزة، والمكلفة بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى بحث الجوانب اللوجستية لإدخال المساعدات وإقامة منطقة إنسانية في مدينة رفح الفلسطينية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب".

وذكرت، أن فكرة إنشاء منطقة إنسانية في رفح تمثل نقطة جديدة أضيفت إلى أجندة الزيارة، وتلقى دعمًا أمريكيًا وإسرائيليًا، في إطار السعي إلى تهيئة بيئة صالحة للحياة في غزة كما صرح كوشنر سابقًا.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اكتفت ببيان مقتضب بشأن الزيارة، فيما نقلت وسائل إعلام عبرية أن ضغوطًا أمريكية دفعت تل أبيب إلى إعادة فتح المعابر بعد أن أغلقتها في وقت سابق.

