فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة

انضم المهاجم الألماني نيك فولتماده، لاعب نيوكاسل يونايتد، إلى قائمة أكبر عشر زيادات في القيمة التسويقية بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لتقرير موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في إحصاءات وانتقالات اللاعبين.

وجاء فولتماده في المركز الثامن بعد ارتفاع قيمته إلى 65 مليون يورو، بزيادة بلغت 35 مليون يورو، متفوقًا على كل من البلجيكي جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) والإسباني إدين هازارد (تشيلسي سابقًا). وضمت القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل كيفين دي بروين، هاري كين، وساديو ماني.

محمد صلاح في صدارة القيمة التسويقية

تصدر الدولي المصري محمد صلاح القائمة التاريخية لأكبر زيادة في القيمة التسويقية خلال تحديث واحد، بعدما قفزت قيمته في مايو 2018 بنحو 70 مليون يورو لتصل إلى 150 مليون يورو، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال تحديث واحد.

قائمة أكبر الزيادات في القيمة التسويقية بتاريخ الدوري الإنجليزي (بحسب ترانسفير ماركت)

محمد صلاح – مايو 2018 – +70 مليون يورو (150 مليون يورو). كيفين دي بروين – مايو 2018 – +40 مليون يورو (150 مليون يورو). كول بالمر – ديسمبر 2024 – +40 مليون يورو (130 مليون يورو). هاري كين – يناير 2018 – +40 مليون يورو (120 مليون يورو). محمد صلاح – يناير 2018 – +40 مليون يورو (80 مليون يورو). ساديو ماني – يونيو 2019 – +35 مليون يورو (120 مليون يورو). كيفين دي بروين – يناير 2018 – +35 مليون يورو (110 ملايين يورو). نيك فولتماده – أكتوبر 2025 – +35 مليون يورو (65 مليون يورو). جيريمي دوكو – نوفمبر 2023 – +32 مليون يورو (60 مليون يورو). إدين هازارد – نوفمبر 2018 – +30 مليون يورو (150 مليون يورو).

وبانضمام فولتماده إلى هذه القائمة، يواصل اللاعبون الشباب ترك بصمتهم في سوق الانتقالات، فيما يبقى محمد صلاح محافظًا على رقمه القياسي كصاحب أكبر قفزة في القيمة التسويقية بتاريخ البريميرليج.