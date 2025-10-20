بحضور وزير الرياضة.. مصر تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية مكافحة المنشطات

سجلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حضورها في فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف (COP10) ضمن اتفاقية مكافحة المنشطات في مقر اليونسكو بباريس، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.

حضر فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بصحبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير علاء يوسف سفير مصر في باريس.

وتمثل هذه الدورة المحورية، الذكرى العشرين للاتفاقية، وهي إنجازٌ يُسلِّط الضوء على عِقدين من التقدم في الجهود العالمية لحماية قيم الرياضة وأخلاقياتها ونزاهتها.

ويُشكِّل مؤتمر الأطراف منصةً للحوار الاستراتيجي بين الحكومات، وصنع القرار، واتخاذ إجراءات استشرافية لمواجهة التحديات الناشئة في مجال حوكمة نزاهة الرياضة.

وأكد الدكتور حازم خميس حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على المشاركة في هذا المؤتمر الذي يحظى بأهمية كبيرة في مجال مكافحة المنشطات.

وأضاف الدكتور حازم خميس أن حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة واضحة على اهتمام الحكومة المصرية يمجال مكافحة المنشطات، والحرص على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات، لا سيما أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تسير بخطوات واثقة بدعم كبير من الدولة في هذا المجال.