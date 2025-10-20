قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: الضغط على روسيا مفتاح الحل في الحرب الأوكرانية
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رسميا.. جراهام بوتر مديرا فنيا لمنتخب السويد

جراهام بوتر
جراهام بوتر

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، تعيين الإنجليزي جراهام بوتر مديرًا فنيًا للمنتخب الأول.

وقال الاتحاد السويدي في بيان: "سيتولى جراهام بوتر قيادة المنتخب الوطني للرجال اعتبارًا من اليوم الاثنين 20 أكتوبر، ويمتد الاتفاق على مدار فترة تصفيات كأس العالم الجارية التي تتضمن مباريات ضد سويسرا وسلوفينيا في نوفمبر ومباراة فاصلة محتملة في مارس، وسيتم تمديده تلقائيًا حال التأهل إلى مونديال 2026.

أول تعليق من بوتر

من جانبه قال بوتر: أشعر بتواضع كبير إزاء هذه المهمة، ولكني أشعر أيضًا بإلهام لا يُصدق، لدى السويد لاعبون رائعون يُبدعون في أفضل دوريات العالم".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "ستكون مهمتي تهيئة الظروف التي تُمكّننا كفريق من تقديم أداءٍ عالٍ لبلوغ كأس العالم الصيف المقبل".

جراهام بوتر السويد الاتحاد السويدي لكرة القدم تصفيات كأس العالم

