رسميا.. جراهام بوتر مديرا فنيا لمنتخب السويد

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، تعيين الإنجليزي جراهام بوتر مديرًا فنيًا للمنتخب الأول.

وقال الاتحاد السويدي في بيان: "سيتولى جراهام بوتر قيادة المنتخب الوطني للرجال اعتبارًا من اليوم الاثنين 20 أكتوبر، ويمتد الاتفاق على مدار فترة تصفيات كأس العالم الجارية التي تتضمن مباريات ضد سويسرا وسلوفينيا في نوفمبر ومباراة فاصلة محتملة في مارس، وسيتم تمديده تلقائيًا حال التأهل إلى مونديال 2026.

أول تعليق من بوتر

من جانبه قال بوتر: أشعر بتواضع كبير إزاء هذه المهمة، ولكني أشعر أيضًا بإلهام لا يُصدق، لدى السويد لاعبون رائعون يُبدعون في أفضل دوريات العالم".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "ستكون مهمتي تهيئة الظروف التي تُمكّننا كفريق من تقديم أداءٍ عالٍ لبلوغ كأس العالم الصيف المقبل".