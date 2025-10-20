قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عمر العربي يصعد لنهائي منافسات الجمباز العام ببطولة العالم في أندونيسيا

عمر العربي
عمر العربي
القسم الرياضي

تأهل عمر العربي لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز الفني، لنهائيات منافسات الفردي العام خلال مشاركته في بطولة العالم والمقامة حاليًا العاصمة الأندونيسية "جاكارتا" خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة 79 دولة وأكتر من 500 لاعب.

قائمة منتخب مصر للجمباز الفني المشاركة ببطولة العالم

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم: "عمر العربي - أحمد المراغي - عبد الرحمن عبد الحليم - علي عبد القادر"، منتخب مصر للآنسات: جودي عبد الله.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للجمباز الفني المشارك ببطولة العالم

ويلعب منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات تحت قيادة جهاز فني مكون من محمد عبد الرحيم ومحمد عبدالروؤف وزكريا محيي الدين.

ويترأس البعثة المهندس أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

وحرص اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين مع اللجنة الفنية للمنتخبات علي وضع خطة اعداد متكاملة للاعبي المنتخب قبل السفر والمشاركة في البطولة.

ودخل لاعبو منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في معسكر مغلق قبل السفر والمشاركة في الحدث العالمي.

وأكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على ثقته في منتخب مصر للجمباز الفني في تقديم أداء قوي رغم المنافسة الصعبة مع أبطال العالم.

وأضاف أمين أن الجمباز يسير على الطريق الصحيح في جميع الفروع والإنجازات تتوالي على جميع المستويات.

الجمباز منتخب مصر منتخب الجمباز كأس العالم للجمباز بطولة العالم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة
سيارة
ليلي علوي
سهر الصايغ
