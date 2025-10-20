أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

كشف الإعلامي أحمد حسن تفاصيل إصابة نجم النادي الأهلي محمد شريف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال مصدر في الجهاز الطبي للأهلي:"

محمد شريف سيغيب 3 أسابيع بسبب إصابته في العضلة الضامة، وغموض موقف اللاعب من اللحاق بالسوبر المصري"،



وقد كشف الإعلامي أحمد حسن عن ما يواجهه الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، أزمة في مركز رأس الحربة بعد إصابة المهاجم محمد شريف، والتي ستبعده عن المشاركة في المباريات المقبلة.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ييس توروب يواجه أزمة في مركز رأس الحربة بعد إصابة محمد شريف لعدم وجود بدائل سوى جراديشار، محمد شريف سيخضع لأشعة رنين لتحديد مدة غيابه ولكن تأكد غيابه عن الـ3 مباريات المقبلة أمام (الاتحاد وإيجل نوار وبتروجت)".