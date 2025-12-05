قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4000 مشارك من 200 مركز شباب.. إطلاق مبادرة "أتحدث بالفصحى" احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
أحمد زهران

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة ـ مدير المديرية ، عن تدشين مبادرة "اتحدث بالفصحى" التي تنطلق بدءًا من اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2025 داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة و تستهدف 4000 مشارك من 200 مركز شباب ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتأتي المبادرة تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، من خلال دعم اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم والوعاء الأصيل للثقافة المصرية والعربية، فضلاً عن مكانتها كـلغة للقرآن الكريم ومصدر رئيسي لصون التراث وتعميق الوعي بالقيم والمعاني الإنسانية لدى النشء والشباب.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن المبادرة تعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، التي تولي أهمية خاصة لترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة، وتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الشباب، مشيرًا إلى أن الاهتمام باللغة الأم يُعد محورًا رئيسيًا ضمن برامج الوزارة الهادفة إلى بناء الوعي وتنمية المهارات الإبداعية واللغوية لدى النشء.

وأوضح "الصبروط" أن إطلاق المبادرة في هذا التوقيت يأتي اتساقًا مع استراتيجية الوزارة في تنمية شخصية الشباب المصري وربطهم بلغتهم وهويتهم، لكون اللغة العربية أحد ركائز الأمن الثقافي للدولة المصرية، وعاملاً أساسيًا في تشكيل الوعي وتوجيه الفكر نحو الإبداع والبناء.

وتتضمن فعاليات المبادرة مشاركة الفئات العمرية من 8 حتى 18 عامًا داخل مراكز الشباب، من خلال تقديم أعمال إبداعية وقصصية باللغة العربية الفصحى، يتم تقييمها وتصفيتها على أيدي متخصصين من معلمي اللغة العربية على مستوى الإدارات الفرعية، ثم على مستوى المحافظة، لضمان اختيار أفضل المواهب.

وتؤكد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أن الارتقاء بمستوى اللغة العربية مسؤولية وطنية، وأن تمكين الشباب من امتلاك أدواتها يسهم في حماية الهوية، ومواجهة التحديات الفكرية والثقافية، وترسيخ القيم الإيجابية في نفوس الأجيال الجديدة.

ومن المقرر أن تُختتم المبادرة بتنظيم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين، وتوزيع شهادات التقدير والجوائز، دعمًا للمواهب الشابة وتشجيعًا لهم على الاستمرار في تنمية مهاراتهم اللغوية والإبداعية، وإيمانًا بدورهم في بناء مستقبل الوطن.

الشباب والرياضة بالجيزة محافظة الجيزة وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

رانيا المشاط

رانيا المشاط تشهد فعاليات جوائز التميز العربي وتهنئ وزارة الصحة بفوزها بالجائزة ضمن فئة «أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي»

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ

عضو بالشيوخ: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تساهم في تعزيز الإستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد