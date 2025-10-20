الأهلي يهنئ منتخب المغرب بلقب كأس العالم

وجه النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رسالة تهنئة للمنتخب المغربي للشباب ومسؤولي الكرة المغربية وكل جموع الشعب المغربي الشقيق على التتويج بلقب كأس العالم للشباب.



ونشر النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة للشعب المغربي على الفوز بالبطولة مؤكدا أن منتخب المغرب للشباب شرّف الكرة العربية بالإنجاز الرفيع الذي حققه.

وسجل منتخب المغرب للشباب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أول منتخب عربي ينجح في التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا، وجاء هذا الإنجاز بعد أداء استثنائي طوال البطولة تُوِّج بفوز ثمين في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني.

فوز مستحق على الأرجنتين في النهائي

أقيمت المواجهة الختامية على أرضية ملعب “تشيلي الوطني”، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية وتمكن أشبال الأطلس من حسم اللقاء بنتيجة 2-0، ليؤكدوا تفوقهم الفني والذهني على واحد من أقوى المنتخبات في فئة الشباب.

سيطرة مغربية منذ البداية

منذ انطلاق صافرة البداية، ظهر المنتخب المغربي بتركيز عالٍ وتنظيم تكتيكي مميز، ما سمح له بفرض أسلوب لعبه والضغط على الدفاع الأرجنتيني. واستطاع اللاعبون تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول، ما منحهم أفضلية نفسية ومعنوية كبيرة.

الهدف الثاني يؤمّن التفوق

في الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه الهجومي واستحواذه على الكرة، ليُسجِّل الهدف الثاني الذي وجَّه ضربة قاضية لآمال المنتخب الأرجنتيني في العودة ومع هذا الهدف، اتضح أن الكأس في طريقها إلى بلد عربي لأول مرة في التاريخ.