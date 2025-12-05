قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
أخبار العالم

سوريا .. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة

توغل قوات الاحتلال في ريف القنيطرة
توغل قوات الاحتلال في ريف القنيطرة
محمود نوفل

أفادت وكالة الانباء السورية سانا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ستّ آليات، بينها ثلاث سيارات من نوع هامر، وسيارتان من نوع هايلوكس بيضاء، إضافة إلى فان أسود اللون، توغلت باتجاه قرية صيدا الحانوت، دون ورود معلومات حتى الآن عن قيامها بنصب حاجز في المنطقة.

وكانت دورية لقوات الاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية توغلت أمس باتجاه مدخل قرية الصمدانية الغربية، إضافة إلى توغل دورية أخرى مكوّنة من ثلاث سيارات عسكرية في طريق سد المنطرة، كما استهدفت قوات الاحتلال تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية.

ويشأر إلى أن قوات الاحتلال تواصل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

سوريا ريف القنيطرة قوات الاحتلال قرية الصمدانية قرية صيدا الحانوت

