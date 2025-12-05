سوريا .. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة

أفادت وكالة الانباء السورية سانا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ستّ آليات، بينها ثلاث سيارات من نوع هامر، وسيارتان من نوع هايلوكس بيضاء، إضافة إلى فان أسود اللون، توغلت باتجاه قرية صيدا الحانوت، دون ورود معلومات حتى الآن عن قيامها بنصب حاجز في المنطقة.

وكانت دورية لقوات الاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية توغلت أمس باتجاه مدخل قرية الصمدانية الغربية، إضافة إلى توغل دورية أخرى مكوّنة من ثلاث سيارات عسكرية في طريق سد المنطرة، كما استهدفت قوات الاحتلال تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية.

ويشأر إلى أن قوات الاحتلال تواصل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.