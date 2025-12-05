عرض أطول بردية في العالم بمتحف شرم الشيخ

افتتح الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف، والدكتور أسامة عبدالمجيد، رئيس «إيكوم مصر» (المجلس الدولي للمتاحف)، أطول بردية في العالم بطول 41 مترًا، وذلك في الاحتفالية التي نظمها متحف شرم الشيخ بمناسبة مرور خمس سنوات على افتتاحه، حيث جرى إهداء البردية لصالح أطفال مستشفى 57357 دعمًا لرحلتهم العلاجية.

وجاء الافتتاح بحضور محمد حسانين، مدير متحف شرم الشيخ، وميريام إدوار، المشرف العام على المتحف، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع المتاحف. وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من أهالي شرم الشيخ وطلاب مدارس شرم الشيخ للغات، إلى جانب حضور كبير من الأطفال.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، ثم جرى افتتاح مكتبة المتحف الجديدة، قبل إزاحة الستار عن البردية التي أثارت إعجاب الحضور بطولها اللافت ورسالتها الإنسانية.

وتضمنت الفعاليات ورش رسم للأطفال، إضافة إلى بازار للمشغولات اليدوية خُصص دخله لصالح مرضى مستشفى 57357 في مبادرة تعكس الدور المجتمعي للمتاحف ودعمها للعمل الإنساني.