عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
عرض أطول بردية في العالم بمتحف شرم الشيخ

ايمن محمد

افتتح الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف، والدكتور أسامة عبدالمجيد، رئيس «إيكوم مصر» (المجلس الدولي للمتاحف)، أطول بردية في العالم بطول 41 مترًا، وذلك في الاحتفالية التي نظمها متحف شرم الشيخ بمناسبة مرور خمس سنوات على افتتاحه، حيث جرى إهداء البردية لصالح أطفال مستشفى 57357 دعمًا لرحلتهم العلاجية.

وجاء الافتتاح بحضور محمد حسانين، مدير متحف شرم الشيخ، وميريام إدوار، المشرف العام على المتحف، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع المتاحف. وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من أهالي شرم الشيخ وطلاب مدارس شرم الشيخ للغات، إلى جانب حضور كبير من الأطفال.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، ثم جرى افتتاح مكتبة المتحف الجديدة، قبل إزاحة الستار عن البردية التي أثارت إعجاب الحضور بطولها اللافت ورسالتها الإنسانية.

وتضمنت الفعاليات ورش رسم للأطفال، إضافة إلى بازار للمشغولات اليدوية خُصص دخله لصالح مرضى مستشفى 57357 في مبادرة تعكس الدور المجتمعي للمتاحف ودعمها للعمل الإنساني.

جنوب سيناء متحف شرم الشيخ البردية

