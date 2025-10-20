الدردير يكشف مفاجأة بشأن راتب مدرب الأهلي توروب..تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن راتب مدرب النادي الأهلي الجديد الدانماركي ييس توروب.

ونشر الدردير صورة بيس توروب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً:"9 ونص مليون دولار ".

ويستضيف فريق الأهلي السعودي نظيره الغرافة القطري، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسلة استعادة تغمة الانتصارات أمام الغرافة، بعد التعادل أمام الدحيل القطري في الجولة الماضية، ما أوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 8 مباريات في البطولة القارية.

في المقابل، يدخل الغرافة مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على الشرطة العراقي بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

تنطلق مباراة الأهلي والغرافة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة،

وتذاع المباراة المرتقبة على قناتي بي إن سبورتس 1 والكأس 7.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من الأهلي والشارقة والوحدة وشباب الأهلي، و3 للغرافة، ونقطتين لكل من السد وتراكتور، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا زال رصيد الاتحاد وناساف خالياً من النقاط.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.