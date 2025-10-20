قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي على إنجازه ببطولة العالم

عبد الله هشام

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، وبعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بمناسبة تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، باحتلال المنتخب المركز الثالث في جدول ميداليات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي اختُتمت مساء أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستضافتها مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري، في أول تنظيم للبطولة بالقارة الإفريقية، وسط إشادات عالمية من جميع الوفود المشاركة بالتنظيم المتميز والمستوى الفني الرفيع.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بما حققته مصر من نجاحات تنظيمية وفنية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة لهذه البطولة العالمية لأول مرة في إفريقيا يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو تحويل المدن الجديدة إلى مراكز رياضية عالمية، مشيدًا بالأداء المتميز للاعبين المصريين، وما قدموه من عزيمة وإصرار لتحقيق ميداليات ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

كما وجه الوزير التحية إلى اللجنة البارالمبية المصرية واللجان التنظيمية وجميع المشاركين في إنجاح الحدث، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في دعم الأبطال البارالمبيين وتوفير كل سبل النجاح لهم استعدادًا للمشاركات المقبلة وعلى رأسها دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب ميداليات الكبار للفردي والفرق برصيد 7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية و4 برونزيات، خلف كل من الصين التي جاءت في المركز الأول، ونيجيريا صاحبة المركز الثاني، كما حقق منتخب الناشئين 13 ميدالية متنوعة ليصبح رصيد مصر في البطولة 20 ميدالية.

منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

