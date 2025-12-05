بيان صيني فرنسي: ندعم جميع جهود وقف إطلاق النار واستعادة السلام

أكد بيان صيني فرنسي، أن البلدين يدعمان جميع جهود وقف إطلاق النار واستعادة السلام في فلسطين وأوكرانيا وفقا للقانون الدولي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

مجلس السلام

وفي وقت سابق يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن الحكومة التكنوقراطية الجديدة في غزة وتشكيل مجلس السلام قبل عيد الميلاد، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومصدر غربي مطلع على العملية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية من خطة السلام، بعد تثبيت وقف إطلاق النار الهش في القطاع، بهدف منع العودة إلى الصراع المسلح.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة المقبلة انسحاب إسرائيل من مزيد من المناطق في غزة ونشر قوة استقرار دولية، مع إشراف مجلس السلام برئاسة ترامب، ويضم نحو عشرة من زعماء الدول العربية والغربية، بالإضافة إلى مجلس تنفيذي دولي يشارك فيه توني بلير ومستشارو ترامب.

وتتولى الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية الجديدة، المكوّنة من 12-15 شخصية مستقلة وغير منتمية لأي فصيل فلسطيني، إدارة شؤون القطاع بالتنسيق مع القوة الدولية والإشراف الأمني المشترك مع إسرائيل ومصر.

ويجري الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا مفاوضات مع حماس بشأن نزع سلاحها الثقيل والخفيف، لضمان عدم مشاركتها في الحكم المباشر أو غير المباشر، فيما يظل نتنياهو متشككًا لكنه ملتزم بإعطاء الفرصة للاتفاق.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن إعلان التفاصيل سيتم خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لتوفير الأمن والازدهار لسكان غزة والمنطقة.