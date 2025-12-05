قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيان صيني فرنسي: ندعم جميع جهود وقف إطلاق النار واستعادة السلام

غزة
غزة
البهى عمرو

أكد بيان صيني فرنسي، أن البلدين يدعمان جميع جهود وقف إطلاق النار واستعادة السلام في فلسطين وأوكرانيا وفقا للقانون الدولي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

مجلس السلام

 

وفي وقت سابق يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن الحكومة التكنوقراطية الجديدة في غزة وتشكيل مجلس السلام قبل عيد الميلاد، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومصدر غربي مطلع على العملية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية من خطة السلام، بعد تثبيت وقف إطلاق النار الهش في القطاع، بهدف منع العودة إلى الصراع المسلح.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة المقبلة انسحاب إسرائيل من مزيد من المناطق في غزة ونشر قوة استقرار دولية، مع إشراف مجلس السلام برئاسة ترامب، ويضم نحو عشرة من زعماء الدول العربية والغربية، بالإضافة إلى مجلس تنفيذي دولي يشارك فيه توني بلير ومستشارو ترامب.

وتتولى الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية الجديدة، المكوّنة من 12-15 شخصية مستقلة وغير منتمية لأي فصيل فلسطيني، إدارة شؤون القطاع بالتنسيق مع القوة الدولية والإشراف الأمني المشترك مع إسرائيل ومصر.

ويجري الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا مفاوضات مع حماس بشأن نزع سلاحها الثقيل والخفيف، لضمان عدم مشاركتها في الحكم المباشر أو غير المباشر، فيما يظل نتنياهو متشككًا لكنه ملتزم بإعطاء الفرصة للاتفاق.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن إعلان التفاصيل سيتم خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لتوفير الأمن والازدهار لسكان غزة والمنطقة.

فلسطين أوكرانيا القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

أعمال فرز الأصوات

ننشر الحصر العددي للمرشحين بالدائرة الثالثة الملغاة بانتخابات مجلس النواب بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين

أسيوط.. تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين

محافظ الأقصر يشارك في ماراثون رياضي احتفالًا بالعيد القومي بمشاركة 200 متسابق

محافظ الأقصر يشارك في ماراثون رياضي احتفالًا بالعيد القومي بمشاركة 200 متسابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد