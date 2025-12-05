إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة على حي التفاح شرق غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام فلسطيني، أن طائرات الاحتلال تشن غارة على حي التفاح شرق مدينة غزة شمال القطاع.

قال الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى التصعيد العسكري في جنوب لبنان وقطاع غزة وحتى في ملفات مرتبطة بتركيا، مدفوعًا باعتبارات داخلية وشخصية.

وأوضح أن نتنياهو يريد الظهور بمظهر "البطل القومي" القادر على حماية إسرائيل، ومحاولة التخفيف من الضغوط السياسية والقضائية التي تلاحقه، خاصة بعد الإخفاق الذي رافق أحداث السابع من أكتوبر وما تلاه من انتقادات واسعة لأداء الجيش والحكومة.