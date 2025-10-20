وزير الشباب يناقش مع اتحاد الكرة والمتحدة الرياضة خطط تطوير المنتخبات الوطنية

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فور عودته من زيارته الرسمية إلى فرنسا، اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والشركة المتحدة للرياضة، لمناقشة خطط تطوير المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدائمة من وزير الشباب والرياضة لمنظومة كرة القدم المصرية، وحرص الوزارة على دعم المنتخبات الوطنية فنياً وإدارياً، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والإداري وتحقيق إنجازات تليق بسمعة الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.