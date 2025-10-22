قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبلة الألفي تقتحم الملفات الشائكة.. طفولتها حقها لمواجهة زواج الأطـ.فال

الدكتورة عبلة الألفي
الدكتورة عبلة الألفي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الدكتورة عبلة الألفي ، نائب وزير الصحة والسكان،  إطلاق حملة مواجهة زواج الأطفال دون 18 عام  تحت شعار “طفولتها حقها”.

 وقالت الألفي إن المجلس القومي للسكان، أطلق حملة لمواجهة زواج الأطفال دون 18 عام  تحت شعار "طفولتها حقها"، منذ اكثر من ثلاثة شهور التي تقدم التوعية بأهمية مكافحة زواج الاطفال وتمكين الفتيات وضمان حقوقهن في التعليم والصحة والحماية.

وأوضحت الألفي أن هذه القضية تُعد من أبرز المشاكل التي تواجه التنمية البشرية في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على ملف القضية السكانية في مجتمعنا. 

300 الف طفلة سنويا

 وأضافت نائب وزير الصحة، أن تلك القضية  تمثل تحدي مجتمعي يدمر مستقبل مالا يقل عن ٣٠٠ الف طفلة سنويا، حيث نستهدف مكافحة هذه الظاهرة وانقاذ الاطفال من الزواج ، مع ⁠نشر الوعي حول أهمية حماية الاطفال وتمكين الفتيات.

 وأكدت الألفلي أن الحملة ستشمل تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الفتيات في حماية مستقبلهن والحصول على حقوقهن في التعليم والاختيار المستنير لمستقبل مشرق ، مع  دعم الجهود المبذولة من الدولة لحماية حقهن الشرعي في الحفاظ علي طفولتهن في حياة سعيدة وطفولة مستقرة.

زواج الأطفال طفولتها حقها المجلس القومي للسكان مكافحة زواج الاطفال زواج الاطفال

