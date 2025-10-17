قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) ستُطلق برؤية إنسانية تتمحور حول الإنسان كمحور أساسي لسياسات السكان والصحة والتنمية البشرية، لتكون منصة عالمية تجمع الجهود نحو مستقبل أكثر شمولاً وعدلاً.


ومن المقرر عقد المؤتمر خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليجسد التزام مصر الرائد بتعزيز التنمية المستدامة.

 شعار المؤتمر

وأوضح المتحدث الرسمي أن شعار المؤتمر يرتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية مترابطة: أولها تمكين الأفراد لبناء مجتمعات قادرة ومرنة تمتلك الأدوات لصياغة مستقبلها؛ وثانيها تعزيز التقدم لضمان نمو شامل وعادل يقاسم المنافع؛ وثالثها إتاحة الفرص لتحويل مكاسب التنمية إلى حقوق للجميع وضمان جماعي للمستقبل.

وكشف عبدالغفار أن المؤتمر يضع الإنسان في قلب سياسات السكان والصحة والتنمية البشرية، داعيًا إلى رؤية تعتمد على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في إمكانات الأفراد والمجتمعات، وتبني التفكير الابتكاري لصياغة سياسات عملية تواجه التحولات السكانية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.


ولفت إلى أن التنمية لا تُقاس بمؤشرات النمو وحدها، بل بقدرة كل فرد على العيش بصحة وكرامة وفرص عادلة، مشددًا على أن المؤتمر – من خلال الحوار وتبادل الخبرات عبر محاوره الرئيسية – يتجاوز كونه حدثًا عابرًا ليصبح مساحة تعاونية تتلاقى فيها أصوات متنوعة حول رؤية مشتركة لمستقبل أكثر شمولاً وعدلاً وقدرة على الصمود.

وتجدد وزارة الصحة والسكان دعوتها  للمهتمين بقضايا التنمية البشرية والسكان والصحة العالمية للتسجيل والمشاركة في PHDC’25 

عبر الرابط: www.globalphdc.com/ar.

PHDC’25 الصحة التنمية البشرية المؤتمر العالمي للسكان الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق

شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود

في ذكرى وفاة الإمام الزاهد.. محطات في حياة شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود

بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين

بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد