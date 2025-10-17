الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) ستُطلق برؤية إنسانية تتمحور حول الإنسان كمحور أساسي لسياسات السكان والصحة والتنمية البشرية، لتكون منصة عالمية تجمع الجهود نحو مستقبل أكثر شمولاً وعدلاً.

وزير الصحة يستقبل وفد المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية وزير الصحة يستقبل نظيره القطري لبحث سبل التعاون المشترك 60 ٪ .. استياء نائب وزير الصحة من زيادة الولادة القيصرية بمستشفيات الإسكندرية وزير الصحة: أورام الثدي السبب الرئيسي لوفيات السرطان بين النساء في الإقليم



ومن المقرر عقد المؤتمر خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليجسد التزام مصر الرائد بتعزيز التنمية المستدامة.

شعار المؤتمر

وأوضح المتحدث الرسمي أن شعار المؤتمر يرتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية مترابطة: أولها تمكين الأفراد لبناء مجتمعات قادرة ومرنة تمتلك الأدوات لصياغة مستقبلها؛ وثانيها تعزيز التقدم لضمان نمو شامل وعادل يقاسم المنافع؛ وثالثها إتاحة الفرص لتحويل مكاسب التنمية إلى حقوق للجميع وضمان جماعي للمستقبل.

وكشف عبدالغفار أن المؤتمر يضع الإنسان في قلب سياسات السكان والصحة والتنمية البشرية، داعيًا إلى رؤية تعتمد على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في إمكانات الأفراد والمجتمعات، وتبني التفكير الابتكاري لصياغة سياسات عملية تواجه التحولات السكانية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.



ولفت إلى أن التنمية لا تُقاس بمؤشرات النمو وحدها، بل بقدرة كل فرد على العيش بصحة وكرامة وفرص عادلة، مشددًا على أن المؤتمر – من خلال الحوار وتبادل الخبرات عبر محاوره الرئيسية – يتجاوز كونه حدثًا عابرًا ليصبح مساحة تعاونية تتلاقى فيها أصوات متنوعة حول رؤية مشتركة لمستقبل أكثر شمولاً وعدلاً وقدرة على الصمود.

وتجدد وزارة الصحة والسكان دعوتها للمهتمين بقضايا التنمية البشرية والسكان والصحة العالمية للتسجيل والمشاركة في PHDC’25

عبر الرابط: www.globalphdc.com/ar.