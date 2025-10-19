قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
الحصة لا تتجاوز 100 جنيه| ننشر تفاصيل تفعيل مجموعات التقوية في المدارس
متحدث الحكومة الأفغانية يعلن انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة
معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته

هاجر ابراهيم

عرضت فضائية “القارهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل عن، نحو 7 ملايين متظاهر خرجوا فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على ترامب وإدارته.

وفي الوقت الذي تستضيف فيه المدن بجميع أنحاء الولايات المتحدة مظاهرات "لا للملوك"، تجمّع عدد من المتظاهرين المناهضين لترامب بالقرب من القنصلية الأمريكية في تورنتو، أمس السبت، في احتجاج صغير تحت شعار "لا للطغاة".

وقالت جوليا بوكانان، رئيسة منظمة الديمقراطيين في الخارج بتورنتو وأحد المتطوعين في المظاهرة، لشبكة CNN، إن الحشد كان منقسمًا بالتساوي بين المواطنين الكنديين والأمريكيين.

وأضافت بوكانان أن المتظاهرين استمعوا، في إحدى اللحظات، إلى رسالة فيديو من تشارلي أنجوس، العضو السابق في البرلمان الكندي عن الحزب الديمقراطي الجديد من يسار الوسط.

وقال أنجوس في رسالته: "رسالتي إلى الرئيس دونالد ترامب ونظامه الإجرامي هي: كندا ستنهض، الكنديون سينهضون"، مضيفًا: "لا ملوك، لا طغاة، لا فاشية — لا هنا، ولا الآن".

ويُعدّ أنجوس من أبرز منتقدي ترامب؛ إذ كان قد رعى، أثناء وجوده في البرلمان، عريضة تطالب بسحب الجنسية الكندية من حليف ترامب، إيلون ماسك.

وأوضحت بوكانان أن مظاهرة السبت، شأنها شأن الاحتجاجات السابقة التي نُظمت تحت شعار "لا للملوك" في كندا، كانت تستهدف "الطغاة" لا "الملوك"، نظرًا لأن رئيس الدولة في كندا هو الملك تشارلز.

