حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان

تستهدف الشركات المطورة لحديقة الحيوان لتحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لحديقتي الحيوان والأورمان.

وتعمل الشركات على تعزيز منظومة الأمن والسلامة من خلال تطوير أنظمة ذكية لضمان راحة الزوار ، مع تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية فريدة للعائلات والزوار من جميع أنحاء العالم.

وعلى هامش معرض جيتكس العالمي 2025، (gitex) "دبي" أكبر حدث دولي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي،،

وقعت إي آند بيزنس – التابعة لشركة إي آند مصر، الرائدة في حلول الاتصالات والتحول الرقمي، مذكرة تفاهم مع شركة حدائق لتطوير وإدارة حديقة الحيوان، بهدف تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية، عبر تطوير شامل للبنية التحتية التكنولوجية وتطبيق أحدث حلول التحول الرقمي، بما يواكب رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول إلى مجتمع ذكي متكامل.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة إي آند مصر بدعم المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز كفاءة المرافق الحيوية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن والزائر، حيث تتولى الشركة تنفيذ وإدارة العملية التكنولوجية الشاملة للمشروع، بما في ذلك تحديث البنية التحتية الرقمية وتطبيق نظام الإدارة الذكي Intelligent Zoo System، إلى جانب تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني للحديقتين، بما يتيح تجربة زائر تفاعلية ومتكاملة.

كما تتضمن المذكرة تطوير منظومة الأمن والسلامة من خلال إدارة العمليات الأمنية بأعلى معايير الكفاءة وأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال، إلى جانب إطلاق تطبيقات تعليمية رقمية تفاعلية تُقدم للزوار معلومات ثرية عن الحيوانات وطرق العناية بها، مما يخلق تجربة ترفيهية وثقافية فريدة تستهدف العائلات والزوار من جميع أنحاء العالم.

تطوير حديقة الحيوان

كما ستتضمن الخدمات المقدمة حلول إنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي، ومنصة متكاملة للدفع عن طريق شركة سوبر باي Super Pay التابعة لشركة إي آند مصر، بالإضافة الى برنامج متكامل للولاء. كما ستعزز إي آند بيزنس التجربة للزوار بنظام ذكي لحجز التذاكر، وتجربة متفردة لكل عميل داخل الحدائق.

وفي إطار التزامها بدورها المجتمعي، ستساهم إي آند مصر أيضاً في تقديم الدعم اللوجستي والمادي للمشروع، من خلال رعاية عمليات شراء الحيوانات الجديدة وبناء مرافق حديثة ومتطورة لرعايتها، بما يعكس رؤية الشركة في الدمج بين التطور التكنولوجي والمسؤولية المجتمعية والبيئية.

وفي هذا الصدد، صرح المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر قائلاً: “نعتز بشراكتنا في هذا المشروع الوطني الذي يجسد التقاء التكنولوجيا بالتراث الطبيعي، ويعيد صياغة مفهوم الحدائق في مصر، ونسعى من خلال حلولنا الرقمية المتكاملة وتقنيات إنترنت الأشياء إلى تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى بيئة ذكية مستدامة تقدم تجربة ترفيهية وتعليمية استثنائية، وتبرز مكانة مصر كوجهة عالمية متميزة في مجال الابتكار والتحول الرقمي.”

وأضاف: “تأتي هذه الاتفاقية في صميم استراتيجية إي آند مصر التي تستهدف قيادة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وتمكين المؤسسات من تبني حلول ذكية ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأننا نعمل على تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والبيئة والثقافة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.”

ومن جانبه، أكد شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة إي آند مصر، أن المشروع يمثل نموذجاً متكاملاً لتطبيق التحول الرقمي في إدارة المرافق الحيوية بطريقة تعيد تعريف تجربة الزائر وتضع معايير جديدة للتنمية المستدامة.

وأوضح أن إي آند مصر ستسخر خبراتها الواسعة في مجالات المدن الذكية وإنترنت الأشياء والأنظمة المتكاملة لإدارة الطاقة والأمن والسلامة، بما يضمن التشغيل الذكي الفعال لحديقتي الحيوان والأورمان، مشيراً إلى أن هذا المشروع يجسد فلسفة الشركة القائمة على توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والطبيعة معاً، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم المشروعات الوطنية التي تجمع بين الابتكار، والاستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مصر.

على جانب اخر، أعرب محمد كامل، رئيس التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها تمثل نقطة تحول تاريخية في تطوير الحدائق الترفيهية في مصر.

نقلة نوعية بحديقة الحيوان

وأشار إلى أن التعاون مع إي آند مصر سيُحدث نقلة نوعية في منظومة الإدارة والتشغيل، ويعيد لحديقتي الحيوان والأورمان مكانتهما الريادية بين الحدائق العالمية، موضحاً أن المشروع سيدمج التكنولوجيا المتقدمة مع التراث التاريخي لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه.

جدير بالذكر أن شركة إي آند مصر تعد من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، وتتبع استراتيجية طموحة تهدف إلى تمكين التحول الذكي في جميع القطاعات، من خلال حلول مبتكرة تعزز التنمية المستدامة وتساهم في بناء مدن ومجتمعات أكثر ذكاءً وتطوراً، بما يدعم رؤية مصر نحو مستقبل رقمي متكامل ومستدام.