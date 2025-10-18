قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود
طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود
هاجر هانئ

قدمت الشيف نيرمين هنو، طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود، فهو من الحلويات غير التقليدية التي يمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات.

مقادير كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

● 170 جرام دقيق أبيض

● ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● ¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● 130 جرام سكر بني فاتح

● 85 جرام زبدة طرية

● 200 جرام طحينة

● 1 بيضة

● 1 صفار بيض

● 2 ملعقة صغيرة فانيليا

● ½ ملعقة صغيرة ملح

للحشو:
● ½ كوب عسل أسود 


طريقة تحضير كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

سخّن الفرن إلى 350 فهرنهايت. 

ضع ورق زبدة على صينيتين.

اخلط الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا.

اخفِق السكر والزبدة حتى يصبح هشًا. 

أضف الطحينة، ثم البيض وصفار البيض والفانيليا والملح.

أضف الدقيق تدريجيًا حتى تتشكل عجينة متجانسة.

شكّل العجين كرات صغيرة وضعها متباعدة في الصواني.

اخبز 7 دقائق، ثم اصنع تجويفًا في الوسط بإبهامك.

أعدها للفرن 5–7 دقائق حتى تجهز.

اتركها تبرد ثم املأ التجويف بالدبس. 

تحفظ في علبة محكمة حتى 5 أيام.

كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود مقادير كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود طريقة تحضير كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

