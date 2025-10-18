قدمت الشيف نيرمين هنو، طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود، فهو من الحلويات غير التقليدية التي يمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات.

مقادير كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

● 170 جرام دقيق أبيض

● ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● ¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● 130 جرام سكر بني فاتح

● 85 جرام زبدة طرية

● 200 جرام طحينة

● 1 بيضة

● 1 صفار بيض

● 2 ملعقة صغيرة فانيليا

● ½ ملعقة صغيرة ملح

للحشو:

● ½ كوب عسل أسود



طريقة تحضير كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

سخّن الفرن إلى 350 فهرنهايت.

ضع ورق زبدة على صينيتين.

اخلط الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا.

اخفِق السكر والزبدة حتى يصبح هشًا.

أضف الطحينة، ثم البيض وصفار البيض والفانيليا والملح.

أضف الدقيق تدريجيًا حتى تتشكل عجينة متجانسة.

شكّل العجين كرات صغيرة وضعها متباعدة في الصواني.

اخبز 7 دقائق، ثم اصنع تجويفًا في الوسط بإبهامك.

أعدها للفرن 5–7 دقائق حتى تجهز.

اتركها تبرد ثم املأ التجويف بالدبس.

تحفظ في علبة محكمة حتى 5 أيام.