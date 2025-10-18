طريقة عمل كيك بصوص القهوة.. خطوة بخطوة

كيك بصوص القهوة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في البيت بأسهل الخطوات وتقديمها لأطفالك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك بصوص القهوة.

مقادير كيك بصوص القهوة



● 2 كوب دقيق

● 1 كوب زيت

● ¼ كوب كاكاو

● 1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

● 1 و1/2 كوب سكر

● 1 و1/2 كوب لبن

● 1 ملعقة كبيرة خل

● 2 بيضة

● 2 باكو فانيليا

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

طريقة تحضير كيك بصوص القهوة



يخلط الزيت واللبن والسكر والكاكاو القهوة والفانيليا

يقسم الخليط لجزأين

يضاف لجزء من الصوص البيض والخل ويقلب كل الخليط

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

يضاف خليط الصوص والبيض لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق

توضع الكيكة في الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

يضاف الصوص على الوجه

تقطع وتقدم.