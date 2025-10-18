للدايت .. طريقة تحضير بيتزا الجبن القريش

خلال الدايت يحتار العديد من الأشخاص للحصول على أكلات متنوعة ومختلفة، وتعد بيتزا الجبن القريش من الوصفات المميزة واللذيذه .

وإليكم طريقة تحضير بيتزا الجبن القريش

مقادير بيتزا الجبن القريش

200 جرام جبن قريش

نصف كوب دقيق شوفان

2 بيض

ثوم بودر

بصل بودر

زعتر

ملح

فلفل

صلصة البيتزا

طماطم مبشورة

صلصة اختياري

زيت زيتون

زعتر

رشة سكر

ريحان

ملح

فلفل

للوجه

موتزاريلا

فلفل ألوان مفروم

نوع البروتين المفضل

طريقة تحضير بيتزا الجبن القريش

ضعي الجبن القريش في محضر الطعام ، رشة ملح ، رشة فلفل ، بيض ، زعتر ، ثوم بودر ، بصل بودر ، دقيق للحصول على عجين البيتزا.

في صينية بيتزا ضعي القليل من زيت الزيتون ثم يوضع عجين البيتزا.

في وعاء على النار ضعي زيت الزيتون ، طماطم مبشورة , صلصة طماطم ، زعتر ، رشة سكر ، ريحان ، ملح ، فلفل و تقلب المكونات للحصول على صوص البيتزا المطلوب.

ضعي الصوص على البيتزا.

ضيفي على الوجه جبن موتزرايلا ، فلفل ألوان، باقي المكونات.

ضعي البيتزا فى الفرن و تترك حتى تمام الطهى ثم تقدم.