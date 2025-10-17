الجبن المطبوخ.. راحة سريعة ولكن بثمن صحي مرتفع

في ظل نمط الحياة السريع الذي تعيشه كثير من السيدات، أصبح الجبن المطبوخ خياراً سهلاً لتحضير الوجبات الخفيفة والسندويتشات اليومية، خاصة للأطفال أو أثناء ساعات العمل الطويلة. إلا أن هذا الاختيار المريح يحمل خلفه العديد من المخاطر الصحية التي يغفل عنها الكثيرون.



يقول خبراء التغذية إن الجبن المطبوخ لا يُعتبر جبناً طبيعياً بالكامل، بل هو مزيج من الجبن العادي والزيوت النباتية والدهون المهدرجة، بالإضافة إلى مواد حافظة وأملاح فوسفاتية تُستخدم لتحسين الطعم والقوام وإطالة فترة الصلاحية. هذه التركيبة تجعل المنتج أكثر قابلية للذوبان والانتشار، لكنها في المقابل تُفقده القيمة الغذائية الحقيقية الموجودة في الأجبان الطبيعية.



وتعد الدهون المهدرجة من أخطر المكونات في الجبن المطبوخ، إذ ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. أما الأملاح الفوسفاتية، فهي تؤثر سلباً على الكلى والعظام إذا تم تناولها بانتظام، وقد تسرّع من فقدان الكالسيوم في الجسم على المدى الطويل.

كما أن الجبن المطبوخ يحتوي عادة على نسبة مرتفعة من الصوديوم، مما يسبب احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى السيدات اللاتي يعانين من مشكلات في الدورة الدموية أو القلب.

من الناحية الجمالية، تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في تناول الجبن المطبوخ يرتبط بزيادة الوزن وظهور مشكلات في البشرة نتيجة تراكم الدهون والسكريات الصناعية. لذلك ينصح الأطباء بتقليل استهلاكه إلى مرة أو مرتين أسبوعياً فقط، ويفضل أن يكون ضمن وجبة متوازنة تحتوي على خضروات وألياف تساعد على الهضم.

ويؤكد خبراء التغذية أن البديل الأفضل هو الجبن الطبيعي مثل القريش أو الموزاريلا الطازجة أو الفيتا الخفيفة، فهي غنية بالبروتين والكالسيوم وتخلو من المواد الصناعية الضارة. كما يمكن تحضير بدائل منزلية صحية بمزج الجبن الأبيض مع القليل من الزبادي وزيت الزيتون للحصول على قوام كريمي وطعم لذيذ دون ضرر.