اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يشهد اصطفاف المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء

خلال الاصطفاف
خلال الاصطفاف
آية الجارحي

في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ خطة متكاملة لمواجهة آثار التقلبات الجوية المحتملة خلال فصل الشتاء، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدن الجديدة،

شهد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، اصطفاف المعدات والكوادر الفنية والبشرية التابعة للجهاز، للتأكد من جاهزيتها الكاملة لموسم الشتاء واستقبال أي طوارئ ناتجة عن سقوط الأمطار أو موجات الطقس غير المستقرة.

وتضمن الاصطفاف تنفيذ محاكاة ميدانية شاملة لتحرك المعدات والفرق الفنية بشكل فوري، للتعامل مع سيناريوهات الأمطار الغزيرة، والتأكد من جاهزية الأسطول المخصص لذلك، والذي يضم: 

(سيارات شفط وكسح، وسيارات نافوري، ولوادر، وحفارات، وسيارات طوارئ مزودة بطلمبات متنقلة، بالإضافة إلى فرق فنية متخصصة).

وأكد المهندس محمد مصطفى أن جميع إدارات الجهاز المعنية — خاصة المرافق، والطوارئ، والصيانة، وغرفة العمليات — تعمل ضمن خطة تنسيقية موحدة على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات ميدانية، مشيرًا إلى أنه تم تطهير مطابق الصرف وشبكات الانحدار وكافة شنايش وبالوعات الأمطار منذ وقت مبكر، خاصة في المناطق المنخفضة التي قد تشهد تجمعات للمياه.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة شاملة لصيانة وتشغيل المعدات الخاصة بشفط المياه والتعامل مع الأمطار، مؤكدًا أن إدارة الصيانة تعمل بشكل دوري على مراجعة كفاءة الشبكات والمطابق وبالوعات الأمطار، إلى جانب تجهيز فرق طوارئ متنقلة مزودة بكافة الإمكانيات للتعامل السريع مع أي تجمعات مائية في مختلف قطاعات المدينة.

وأضاف أن الجهاز كثّف أعمال المتابعة الميدانية في النقاط الساخنة التي تشهد تجمعات سابقة لمياه الأمطار، لضمان التدخل الفوري والحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

كما أوضح رئيس الجهاز أنه تم مراجعة صيانة جميع المعدات والأجهزة والتأكد من كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تخصيص فرق تدخل سريع لمتابعة المواقع الحيوية والمداخل والمحاور الرئيسية بالمدينة، مع رفع درجة التأهب القصوى في غرفة العمليات المركزية.

وشدّد المهندس محمد مصطفى على أهمية التعاون بين مختلف إدارات الجهاز لتحقيق الجاهزية الكاملة لمواجهة أي طارئ خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار الخدمات دون انقطاع.

كما يهيب جهاز مدينة ٦ أكتوبر بالسادة السكان بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات مياه أو مخالفات عبر الخط الساخن (15100)

وزير الاسكان والمرافق اخبار مصر مال واعمال الدكتور مصطفي مدبولي موسم الشتاء جهاز تنمية 6 أكتوبر

مش بتعرف تفتح بوقك قوي .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الغدد اللعابية

طاجن بامية باللحمة المفرومة على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

عشان تبقى في أمان..تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

