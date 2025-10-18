قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
اقتصاد

وزير الإسكان يشدد على التصدي بكل حسم لحالات مخالفات البناء بالمدن الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

في مستهل جولته بعدد من المدن اليوم، السبت، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع رؤساء ومسئولي أجهزة تنمية مدن شرق القاهرة "العاشر من رمضان – حدائق العاشر من رمضان – العبور – العبور الجديدة"، لمتابعة ملفات العمل ومنها: مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والأحياء المختلفة شاملة خطط المشروعات التي تم وجارٍ ومخطط تنفيذها العمل، بنطاق تلك المدن، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الوزير أن جولة اليوم هي المرحلة الثانية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمدن شرق القاهرة، حيث تم تفقد الأسبوع الماضي عدد من المدن بشرق القاهرة، مؤكدًا تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن، والتي تمثلت في الاهتمام بجميع التفاصيل التي من شأنها الارتقاء بمستوى المدن فيما يخص أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة، وكذا رفع المخلفات ومتابعة سير العمل بمنظومة النظافة.

وتطرق الوزير إلى أهمية وجود مسئولي الصيانة على الفور عقب الانتهاء من المشروعات فوراً، وعلى الأخص صيانة الطرق لأنها على عنصر حيوي بكل المدن، مشدداً على أهمية إعادة الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من أعمال الصيانة أو رفع الكفاءة.

كما وجه الوزير بأهمية العمل على رفع كفاءة البوابات واللافتات الإرشادية والميادين بكل مدينة بجانب المتابعة الدورية لجميع الأعمال الجارية على الأرض والاستغلال الجيد لقطع الأراضي الشاغرة بالمدن الجديدة، مشددًا على التصدي بكل حسم لحالات مخالفات البناء بحميع المدن.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات السابقة بمدينة العاشر من رمضان، بشأن المشروعات الجاري تنفيذها بالطرق وتطوير المحاور بالمدينة شاملة “الزراعة – مرافق – طرق – نظافة”، حيث تم الانتهاء من مدخل المدينة ومحور أبوبكر الصديق من طريق مصر اسماعيلية الصحراوي حتى ميدان الكفراواي، ومن ميدان الكفراوي وحتى ميدان خالد بن الوليد، ومحور على بن أبي طالب بداية من مدخل المدينة رقم (2) على طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، بجانب المحاور الجاري تطويرها واستحداث طريق بمنطقة الاردنية والطرق الفاصلة بين المجاورات بجانب الأعمال بمدخل المدينة رقم (3) من طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، والمحاور المقترح تطويرها وتوسعة مدخل المدينة (محور أبو بكر الصديق) من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي عن طريق عمل حارة جديدة بمسار الدخول والخروج وعددٍ من المحاور الأخرى.

كما تطرق الاجتماع لخطة تطوير الأحياء بالمدينة، والمناطق المقترحة لإقامة مشروع الممشى السياحي، ومشروعات المرافق بالمناطق الصناعية، حيث وجه المهندس شريف الشربيني بالالتزام بجميع الأعمال بالمناطق الصناعة والانتهاء منها في المواعيد المقررة لها.

وتابع وزير الإسكان موقف خطة تطوير الأحياء بمدينة حدائق العاشر من رمضان، وكذا أعمال رفع كفاءة الطرق وأعمال الصيانة للمحاور بمدينة حدائق العاشر من رمضان، وموقف التعامل مع جميع أنواع المخالفات، وأعمال التطوير للميادين والمحاور الرئيسية، و موقف أعمال الزراعة بالطرق والمشروعات السكنية، وموقف أعمال النظافة واللافتات الارشادية.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بالبدء بالمناطق المستهدفة للتنمية بمدينة حدائق العاشر من رمضان، والعمل بشكل حديث ومتطور مع وجود هوية بصرية خاصة بالمدينة الجديدة من بوابات وميادين، مشددًا على مراجعة موقف الأراضي المباعة والموقف التنفيذي للمشروعات بها، بجانب إنشاء مشروعات خدمية لسكان المدينة.

كما ناقش الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الإسكان والخدمات والطرق والمرافق بمدينة العبور ومشروع رفع المرافق (GIS)، وخطة الاستعداد لفصل الشتاء (موقف صيانة المحطات والروافع – شبكات صرف الأمطار وما تم استحداثه)، ومشروعات قطاع الكهرباء، والاتصالات والفرص الاستثمارية بالمدينة، والموقف المالى خلال عامين سابق وحالي، كما تم استعراض موقف توفير سوق حضارية بالمدينة، وأعمال الزراعة، وتكثيف العمل بالمنطقة الصناعية، وضبط الشارع والقضاء على ظاهرة الإشغالات، وموقف مشروع مستشفى العبور.

وتابع وزير الإسكان موقف مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة العبور الجديدة، بقطاعات المياه والصرف والطرق والاتصالات والكهرباء والزراعات والخدمات، بجانب المصروفات المتوقعة والإيرادات المحصلة خلال العام المالي 2025/2024، وموقف وأنماط مشروعات الإسكان التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة، وكذا مشروعات الخدمات، ومشروعات المرافق بالمدينة (مياه – صرف) ومنها موقف المرافق بمجاورات الأراضي المضافة حتي 2025/10/1، وعمليات التشغيل والصيانة، ومشروعات الطرق والكهرباء والاتصالات بمدينة العبور الجديدة.

والتقى المهندس شريف الشربيني عددا من المواطنين، حيث استمع لمطالبهم واقتراحاتهم، حيث وجه الوزير بدراسة تلك المطالب والعمل على تلبيتها.

