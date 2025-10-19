إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى، والتحفظ علي السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وفريق من شرطة تأمين الطرق وتبين انقلاب الميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، مما تسبب في إصابة 11 شخصا، بينهم حالة خطيرة ، جميعهم من محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين للمستشفي، والتحفظ علي السيارة وتحت تصرف النيابة العامة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

