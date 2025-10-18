إهمال وعدم رقابة.. إنهاء تكليف مدير الإدارة الفرعية لمواقف منيا القمح

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنهاء تكليف مدير الإدارة الفرعية لمواقف منيا القمح، للإهمال والتقصير في متابعة سير العمل داخل المواقف وعدم تطبيق التعليمات الخاصة بتعريفة الركوب الجديدة والتي أقرتها المحافظة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود تماشياً مع الأسعار العالمية.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لموقف منيا القمح / بنها /عبود، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة رسميًا بعد تحريك أسعار الوقود.

وخلال جولته بالموقف لاحظ المحافظ عدم وجود لوحات إرشادية واضحة أمام الركاب توضح قيمة التعريفة الجديدة، إلى جانب غياب المتابعة من مسؤولي الموقف ، ليصدر المحافظ تعليماته بإنهاء تكليف مدير الإدارة الفرعية لمواقف منيا القمح ومحاسبته على التقصير.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ التعليمات الصادرة ، مشددًا على ضرورة الإلتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومنع أي استغلال للمواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على جميع المواقف بنطاق المحافظة، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المخالفين ضمانًا لإنتظام حركة النقل الداخلي وتقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين.