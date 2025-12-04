وزير العدل يلتقي وفداً من ممثلي مصلحة الخبراء لتوفير البيئة الصالحة للعمل

عقد اليوم الخميس المستشار عدنان فنجري وزير العدل لقاءً مع وفد من ممثلي مصلحة الخبراء على مستوى الجمهورية ، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة .

تناول خلاله الدور المنوط بالخبراء في إعداد التقارير الفنية التي تسهم في سرعة انجاز القضايا، كما استمع الوزير إلى عرض شامل للمجهود المبذول في انجاز العمل، والتحديات والمشكلات التي تواجههم في آداء عملهم، ووعد بالعمل على حلها حرصًا على توفير البيئة الصالحة للعمل.

وفي ختام اللقاء اثنى على الدور الذي تلعبه مصلحة الخبراء في معاونة القضاة في اداء رسالتهم السامية، وحثهم على زيادة معدلات الانجاز تحقيقاً للعدالة الناجزة.