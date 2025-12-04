شروط النيابة العامة للتقدم لوظيفة المعاون

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024.

أولاً: شروط التقدم للوظيفة:

يُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يأتي:

الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً

ألا يقل التقدير التراكُمي المتقدم عن جيد.

-ألا يزيد عمر المتقدم على (30) عاماً ميلادياً في تاريخ آخر موعد للتسجيل الالكتروني.

-اجتياز المُتقدم المُقابلة الشخصية، التي يُجريها المجلس الأعلى للقضاء، للتأكد من توافر الأهلية والصلاحية والسمات الشخصية المُتطلبة لشغل الوظيفة القضائية.

-اجتياز المُتقدم جميع الفحوصات الطبية، والدورات التدريبية، والاختبارات المُقررة ، وفقاً للضوابط والشروط التي يُقرها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية مع التزام المُتقدم بتحمل التكلُفة الكاملة لإجراء جميع هذه الفحوصات والدورات والاختبارات المُشار إليها.