تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الأحد، تكون أجواءه خريفي متقلب، حيث يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون حارًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس اليوم خريفي متقلب

خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة في نشرتها الجوية، إلى أن الطقس يتحول ليلًا إلى معتدل في أوله، ويميل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء، مع فرص لتكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

أمطار خفيفة ونشاط رياح

كما تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد أيضًا نشاطًا للرياح، يؤثر خلال الطقس اليوم، على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وشمال الصعيد، تصل سرعتها إلى ما بين 40 و60 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

البحر معتدل.. وأجواء مشمسة على أغلب الأنحاء

أما عن حالة البحر المتوسط، تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر.

وعن البحر الأحمر، يكو معتدل، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة اليوم

عن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم:

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة الكبرى 30° 20°

الوجه البحري 29° 20°

السواحل الشمالية الغربية 28° 19°

السواحل الشمالية الشرقية 27° 20°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33° 23°

شمال الصعيد 33° 22°

جنوب الصعيد 37° 22°

وتشير الهيئة إلى أن الأجواء ستظل مشمسة على أغلب المناطق خلال اليوم، مع تحذيرات من تخفيف الملابس في فترات الليل والصباح الباكر نظرًا لانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.