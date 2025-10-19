قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
الحصة لا تتجاوز 100 جنيه| ننشر تفاصيل تفعيل مجموعات التقوية في المدارس
متحدث الحكومة الأفغانية يعلن انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة
معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد

نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الأحد، تكون أجواءه خريفي متقلب، حيث يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون حارًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. 

الطقس اليوم خريفي متقلب

خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة في نشرتها الجوية، إلى أن الطقس يتحول ليلًا إلى معتدل في أوله، ويميل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء، مع فرص لتكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

أمطار خفيفة ونشاط رياح

كما تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد أيضًا نشاطًا للرياح، يؤثر خلال الطقس اليوم، على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وشمال الصعيد، تصل سرعتها إلى ما بين 40 و60 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

البحر معتدل.. وأجواء مشمسة على أغلب الأنحاء

أما عن حالة البحر المتوسط، تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر.

وعن البحر الأحمر، يكو معتدل، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة اليوم

عن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم:
المنطقة    العظمى    الصغرى
القاهرة الكبرى    30°    20°
الوجه البحري    29°    20°
السواحل الشمالية الغربية    28°    19°
السواحل الشمالية الشرقية    27°    20°
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر    33°    23°
شمال الصعيد    33°    22°
جنوب الصعيد    37°    22°

وتشير الهيئة إلى أن الأجواء ستظل مشمسة على أغلب المناطق خلال اليوم، مع تحذيرات من تخفيف الملابس في فترات الليل والصباح الباكر نظرًا لانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

