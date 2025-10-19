البنتاجون تجري تحقيقا حول ملابسات حادث طائرة وزير الحرب الأمريكي

أعلن بيت هيجيسيث – وزير الحرب الأمريكي – عن أن الطائرة التي كانت تقلّه عادت إلى أرض بريطانيا فجر الأربعاء الماضي، إثر حادثة طارئة تمثّلت في تصدّع الزجاج الأمامي للهيكل أثناء الرحلة من بروكسل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة ايه بي سي نيوز الامريكية

وقال المتحدّث باسم البنتاجون، وفقا لـ شون بارنيل، إن الطائرة، وهي من طراز Boeing C‑32A – نسخة عسكرية معدّلة من طراز البوينغ - اضطرت للهبوط في قاعدة «رف ميلدهال» البريطانية بعد رصد كسر في الزجاج الأمامي، مؤكّداً أن جميع من كانوا على متنها في أمان، حسب صحيفة اندبندنت البريطانية.

ورغم أن الأمر بدأ كـ«تصدّع زجاج» فقط بحسب البيانات الرسمية، فإن بعض المصادر الإعلامية الأميركية أشارت إلى أن أجهزة التحكم في الطائرة تكوّن تحت ضغط الحادث، ما أدّى إلى طلب «إشارة استغاثة» من الطائرة أثناء تحليقها فوق المحيط الأطلسي.

يُذكر أن الوزير كان عائداً من اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، حين تمّ اكتشاف التصدّع والبدء بإجراءات الطوارئ.

وتثير الحادثة تساؤلات حول إجراء عمليات الصيانة والفحوصات لطائرات القيادة الأميركية، لا سيما تلك المستخدمة في نقل كبار المسؤولين، فضلاً عن الحاجة إلى مزيد من الشفافيّة والتوضيح حول سبب التصدّع.

وفي تدوينة بالغة التواضع عبر موقع X، قال هِغسيث: «كلّ شيء على ما يرام، الحمد لله… نواصل المهمة».

من جانبه، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستفتح تحقيقاً لتحديد الأسباب الدقيقة وراء تصدّع الزجاج، فيما لا تزال تفاصيل الحادث قيد التقييم، مع التركيز على كيفية تعاطي الطاقم مع الحادث وآلية الهبوط الطارئ.