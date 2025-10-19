قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مسؤول أممي يؤكد تصميم الأمم المتحدة على زيادة المساعدات إلى غزة

غزة
غزة
أ ش أ

 أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، تصميم الأمم المتحدة على زيادة المساعدات إلى غزة. 

جاء ذلك - وفقا لبيان الأمم المتحدة - خلال زيارته مخبز القلعة في دير البلح وهو واحد من تسعة مخابز يدعمها برنامج الأغذية العالمي بالوقود والمكونات.

ووفقا للأمم المتحدة، كان هذا المخبز في السابق أكبر مخبز في خان يونس، حيث كان يخدم آلاف العائلات قبل أن يضطر للانتقال بسبب أمر نزوح إسرائيلي.. وقد أتاح وقف إطلاق النار للمخبز الحصول على الوقود والدقيق، الأمر الذي مكنه من إنتاج ما يصل إلى 300 ألف رغيف خبز يوميا.

وقد التقى "فليتشر" بموظفي الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني الذين عملوا بجد خلال العامين الماضيين.

وقال - في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي - إن الفرق الإنسانية تنفذ خطة الـ 60 يوما التي وضعتها الأمم المتحدة للتوسع الهائل في العمل المنقذ للحياة، لافتا أن التحديات المقبلة جسيمة.. لكنه أكد تصميم الأمم المتحدة على تحقيق الإمكانيات الإنسانية التي تتيحها صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وقد واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها، جمع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود والشحنات الأخرى من معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم؛ وقد شمل ذلك 20 شاحنة تحمل خياما وحفاضات ومجموعات نظافة، وثلاث شاحنات أخرى محملة بمجموعات النظافة الشخصية، وثمانية صهاريج محملة بالديزل، وشاحنتين تحملان علفا للحيوانات، والذي سيتم توزيعه على الرعاة في دير البلح وخان يونس.

وقد أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى إمكانية إنجاز المزيد بمجرد فتح مزيد من المعابر، واستعادة البنية التحتية الأساسية، وتسهيل وصول المنظمات غير الحكومية، والحد من أعمال النهب.

وتواصل العائلات في غزة التحرك نحو المناطق التي أصبحت متاحة حديثا.. وأفاد الشركاء العاملون في المجال الإنساني الذين يراقبون تدفق الأشخاص في جميع أنحاء قطاع غزة بتسجيل أكثر من 17 ألف حركة من الجنوب إلى الشمال، وأكثر من 12 ألف حركة من غرب خان يونس إلى شرقها.
 

الأمين العام للأمم المتحدة المساعدات غزة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

الجيش الإسرائيلي

بين التهدئة والانفجار .. تصعيد إسرائيلي يُهدّد العملية السلمية وسط ترقب دولي

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. جسر حضاري يربط بين ماض عريق ومستقبل طموح بعدسة شابة

حرق مكشوف لمخلفات الذرة الشامية

عقوبات رادعة تنتظرهم.. تحرير 8 محاضر حرق مكشوف في 3 مراكز بأسيوط

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

