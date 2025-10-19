مسؤول أممي يؤكد تصميم الأمم المتحدة على زيادة المساعدات إلى غزة

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، تصميم الأمم المتحدة على زيادة المساعدات إلى غزة.

جاء ذلك - وفقا لبيان الأمم المتحدة - خلال زيارته مخبز القلعة في دير البلح وهو واحد من تسعة مخابز يدعمها برنامج الأغذية العالمي بالوقود والمكونات.

ووفقا للأمم المتحدة، كان هذا المخبز في السابق أكبر مخبز في خان يونس، حيث كان يخدم آلاف العائلات قبل أن يضطر للانتقال بسبب أمر نزوح إسرائيلي.. وقد أتاح وقف إطلاق النار للمخبز الحصول على الوقود والدقيق، الأمر الذي مكنه من إنتاج ما يصل إلى 300 ألف رغيف خبز يوميا.

وقد التقى "فليتشر" بموظفي الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني الذين عملوا بجد خلال العامين الماضيين.

وقال - في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي - إن الفرق الإنسانية تنفذ خطة الـ 60 يوما التي وضعتها الأمم المتحدة للتوسع الهائل في العمل المنقذ للحياة، لافتا أن التحديات المقبلة جسيمة.. لكنه أكد تصميم الأمم المتحدة على تحقيق الإمكانيات الإنسانية التي تتيحها صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وقد واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها، جمع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود والشحنات الأخرى من معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم؛ وقد شمل ذلك 20 شاحنة تحمل خياما وحفاضات ومجموعات نظافة، وثلاث شاحنات أخرى محملة بمجموعات النظافة الشخصية، وثمانية صهاريج محملة بالديزل، وشاحنتين تحملان علفا للحيوانات، والذي سيتم توزيعه على الرعاة في دير البلح وخان يونس.

وقد أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى إمكانية إنجاز المزيد بمجرد فتح مزيد من المعابر، واستعادة البنية التحتية الأساسية، وتسهيل وصول المنظمات غير الحكومية، والحد من أعمال النهب.

وتواصل العائلات في غزة التحرك نحو المناطق التي أصبحت متاحة حديثا.. وأفاد الشركاء العاملون في المجال الإنساني الذين يراقبون تدفق الأشخاص في جميع أنحاء قطاع غزة بتسجيل أكثر من 17 ألف حركة من الجنوب إلى الشمال، وأكثر من 12 ألف حركة من غرب خان يونس إلى شرقها.

