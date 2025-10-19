إعلام إسرائيلي: الجيش يشن غارات على رفح الفلسطينية بعد تبادل إطلاق النار

قال إعلام إسرائيلي، إن الجيش يشن غارات على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة بعد تبادل إطلاق النار.

وأكد إعلام إسرائيلي حدوث انفجار في آلية عسكرية تابعة للجيش برفح الفلسطينية.

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمليات واسعة النطاق لإزالة الأنقاض من الطرق الرئيسية في مدينة غزة، في محاولة لإعادة فتحها وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المتضررة في أعقاب الحرب المدمرة.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "توم فليتشر"، قد زار أحد مواقع العمل في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، برفقة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين "جاكو سيليرز"، لتقييم التقدم المحرز في إزالة الأنقاض - التي تعتبر المرحلة الأولى من خطة شاملة لإدارة الأنقاض في قطاع غزة.