البسوا خريفي.. الأرصاد: طقس مستقر ودرجات حرارة معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

يهتم المواطنون بمعرفة أحوال الطقس خلال فترة الخريف، نظرا لتقلباته الجوية بين يوما وأخر، أو حتي بين الصباح الباكر وفترة الظهيرة من نفس اليوم، ولذلك تنصح الأرصاد الجوية دائما بمتابعة النشرات الجوية أول بأول لمعرفة أحوال الطقس.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال هذه الأيام تشهد إستقرار كبير فى الأحوال الجوية وأجواء خريفية مستقرة، خاصة لتأثرنا بإمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري اليوم من 29 إلى 30 درجة مئوية، ويعتبر حول إلى أعلي من المعدل بحوالي درجة، ولكن تصل بالأقصر وأسوان من 37 إلى 38 درجة مئوية، موضحة ان الطقس نهارا ما بين مائل للحرارة إلى حار بالمحافظات الشمالية، أشد حرارة فى محافظات الصعيد.

وتابع أن هناك إنخفاضات فى قيم درجات الحرارة ليلا، حيث تصل الصغري فترة الليل المتأخر والصباح الباكر إلى 20 بالقاهرة الكبري، و16 و17 فى المدن الجديدة أو حتي المحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وبالتالي تكون الأجواء مائلة للبرودة فى أغلب محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن فروق درجات الحرارة بين فترات النهار والليل تكون 10 درجات مئوية، لافتة إلى وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، تؤثر على إنخفاض الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى وجود إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس، ويكون ما بين ال2 إلى 3 متر، على عكس البحر المتوسط الذى يكون معتدل.

ونصحت المواطنين من إرتداء الملابس الخريفية فترة الصباح الباكر وفترات الليل المتأخر، وإصطحاب جاكيت.