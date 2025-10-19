قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور زاهي حواس ونور خطاب.. حماقي يتألق بأضخم حفل في القاهرة الجديدة| صور
الخارجية: مخرجات منتدى أسوان سوف تأخذ طريقها للتنفيذ العملي من خلال القاهرة لتسوية النزاعات
بدر عبد العاطي: مبادرة «السويس والبحر الأحمر» لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم
عقوبات بالجملة في انتظار المتورطين في إزعاج السياح وفقا للقانون
3 مواجهات قوية تجهز سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري
أشرف العربي: الذكاء الاصطناعي يمثل محور الاهتمام للمؤسسات الدولية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا
الرئيس السيسي: نشهد عجزا وإخفاقا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى
إبراهيم عبد الجواد: بيراميدز بيثبت إنه داخل ينافس على كل البطولات وبقوة
3 استثناءات من التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها التعدي على أملاك الدولة
المالية والاستثمار: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتيسير التصدير
وزير الخارجية: مصر أكثر دول العالم تضررا من حالة عدم الاستقرار بالبحر الأحمر وخليج عدن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قانون مباشرة الحقوق السياسية يُلزم المرشحين بحساب بنكي خاص لرصد أموال الدعاية الانتخابية

حسن رضوان

أوجب  قانون مباشرة الحقوق السياسية على جميع المرشحين فتح حساب بنكي خاص بالعملة المحلية في أحد البنوك أو مكاتب البريد المعتمدة، لتلقي التبرعات المالية وتنظيم الإنفاق الانتخابي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية.

وينص القانون، وبشكل خاص في المادة (27)، على اشتراط فتح هذا الحساب لقبول أوراق الترشح، مع إلزام المرشح والبنك أو مكتب البريد بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بشكل دوري بكل ما يُودع ويُنفق من هذا الحساب، بما يشمل مصدر التبرعات ونوعية الإنفاق، حيث يحظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من أي مصادر أخرى خارج هذا الحساب.

حظر إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين

وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيم الدعاية الانتخابية، إذ يمنح القانون المترشحين الحق في ممارسة الدعاية وفق القواعد التي تحددها اللجنة العليا، مع إمكانية تفويض شخص مسؤول عن إدارة هذه الدعاية أمام اللجنة.

وفي سياق مرتبط، يؤكد القانون على حظر إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إعلان دعوة الانتخابات، باستثناء تنفيذ أحكام قضائية أو حذف أسماء المتوفين، ما يضمن استقرار ونزاهة القوائم الانتخابية.

كما نص القانون على منع تسع فئات من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتًا، تشمل المحجور عليهم والمحتجزين في منشآت الصحة النفسية، والمدانين في جرائم تهدد النزاهة الوطنية مثل التهرب الضريبي، وإفساد الحياة السياسية، واختلاس المال العام، وغيرها من الجرائم ذات الصلة، وذلك بهدف حماية العملية الانتخابية من اختراق أصحاب السوابق.

ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات، وتُرفع فور رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة.

هذه الإجراءات تعكس حرص المشرع على تنقية الساحة السياسية وتعزيز نزاهة الانتخابات، وضمان مشاركة المواطنين ذوي الأهلية القانونية والأخلاقية في صناعة القرار.

قانون مباشرة الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السياسية حساب بنكي خاص أموال الدعاية الانتخابية

