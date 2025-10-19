وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يُعد خطوة مهمة في مشوار البطولة، مشيرًا إلى أنه جاء في توقيت صعب ومع ظروف خاصة.

وقال وليد صلاح الدين :"أهنئ اللاعبين وجماهير الأهلي على هذا الفوز المستحق، الذي تحقق رغم حالة الإجهاد التي يعاني منها عدد من اللاعبين بعد مشاركتهم في الأجندة الدولية، وهذا الفوز يمثل بداية موفقة للجهاز الفني الجديد ويعكس جدية اللاعبين ورغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية منذ أول مباراة".

وأضاف: "تحقيق الفوز خارج الديار يمنحنا دفعة قوية قبل لقاء العودة في القاهرة، ويؤكد حالة التركيز والالتزام التي تسود الفريق، إلى جانب الانسجام السريع بين الجهاز الفني بقيادة ييس توروب واللاعبين، وهو ما يجعلنا متفائلين بالمرحلة القادمة".

وأوضح أن الفترة المقبلة مزدحمة بالارتباطات بين الدوري ودوري الأبطال والسوبر المصري، لكن الأهم هو أن يكون تركيزنا دائمًا على المباراة القادمة فقط، دون التفكير فيما بعدها، لأن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة.

وأبدي وليد صلاح ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين، مشددًا على أن شخصية الأهلي وخبراته الكبيرة قادرة على عبور كل مرحلة بنجاح، والمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف على المستويين المحلي والإفريقي.