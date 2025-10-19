قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
إعلام إسرائيلي: الجيش يشن غارات على رفح الفلسطينية بعد تبادل إطلاق النار
عاجل.. إعادة تمثيل جريمة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية
من مهرجان الجونة.. كيت بلانشيت تشيد بدور مصر في دعم اللاجئين
صلاة الضحى.. اعرف الفوائد التي ستعود عليك بعد أدائها
حدث عالمي في الصعيد.. أسوان تحتفل بتعامد الشمس بخطة تراثية وسياحية
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا

عبدالحكيم أبو علم

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم الأحد مع فاب الكاميروني، في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 11 وإلى 20 أكتوبر الجاري.

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاصرة بالفيديو للاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من المباراة، يشرح خلالها أبرز النقاط الفنية الهامة، ويركز على الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة بهدف تجنبها.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الفريق الكاميروني من أجل بلوغ المباراة النهائية والبحث عن لقب إفريقي جديد يضاف لخزائن النادي، علمًا أن الأهلي تأهل لنصف النهائي بعدما فاز على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 43 - 22، في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.

