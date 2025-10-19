«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم الأحد مع فاب الكاميروني، في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 11 وإلى 20 أكتوبر الجاري.

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاصرة بالفيديو للاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من المباراة، يشرح خلالها أبرز النقاط الفنية الهامة، ويركز على الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة بهدف تجنبها.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الفريق الكاميروني من أجل بلوغ المباراة النهائية والبحث عن لقب إفريقي جديد يضاف لخزائن النادي، علمًا أن الأهلي تأهل لنصف النهائي بعدما فاز على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 43 - 22، في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.