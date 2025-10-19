دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين

سُمع دوّي انفجارات متتالية، مصحوبة بتحليق غير مسبوق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، ما أثار الذعر بين السكان المحليين ودفع العائلات إلى التهرّب بحثاً عن مأوى آمن.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الطائرات الحربية بدت وهي تقوم بدوريات منخفضة فوق أحياء المدينة، بينما تعالت أصوات الانفجارات المتقطّعة.

وأشار أحد السكان إلى أن «السماء امتلأت بضوء طائرات بلا طيار ومقاتلة، والاتصالات تعلّقت بصراخ المواطنين» في حين لم يصدر تصريح رسمي فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجهات الفلسطينية يشرح طبيعة الاستهداف أو خلفيته.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة تهدئة هشة مع الاتفاقات السابقة التي تعهّدت بها أطراف النزاع، وتُعد رفح نقطة حاسمة في ملف وصول المساعدات الإنسانية وإدارة المعبر الحدودي مع مصر.

ووفقاً لمراقبين، فإن تحركات الطيران والضربات الأرضية المستجدة قد تشكّل مؤشرًا على استعداد إسرائيلي لاحتمالية توسيع العمليات أو استهداف مواقع يُعتقد أنها تحت سيطرة حركة حماس أو جماعات مسلحة أخرى.

في المقابل، عبّرت منظمات الإغاثة عن قلقها البالغ لما قد تؤول إليه الأوضاع، محذّرة من أن أي تصعيد عسكري في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية بسبب الكثافة السكانية الكبيرة وضعف البنى التحتية وخطر انفلات الوضع الأمني تماما.

من جانبه، ذكر مصدر فلسطيني أن المدنيين نقلوا أطفالهم إلى مدارس موقتة كانت تُستخدم كملاجئ، فيما صعّدت المجموعة الضغط على الوساطات الدولية لوقف أي توسيع للقتال.