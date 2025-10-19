قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
إعلام إسرائيلي: الجيش يشن غارات على رفح الفلسطينية بعد تبادل إطلاق النار
عاجل.. إعادة تمثيل جريمة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية
من مهرجان الجونة.. كيت بلانشيت تشيد بدور مصر في دعم اللاجئين
صلاة الضحى.. اعرف الفوائد التي ستعود عليك بعد أدائها
حدث عالمي في الصعيد.. أسوان تحتفل بتعامد الشمس بخطة تراثية وسياحية
أخبار العالم

علي صالح

سُمع دوّي انفجارات متتالية، مصحوبة بتحليق غير مسبوق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، ما أثار الذعر بين السكان المحليين ودفع العائلات إلى التهرّب بحثاً عن مأوى آمن.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الطائرات الحربية بدت وهي تقوم بدوريات منخفضة فوق أحياء المدينة، بينما تعالت أصوات الانفجارات المتقطّعة. 

وأشار أحد السكان إلى أن «السماء امتلأت بضوء طائرات بلا طيار ومقاتلة، والاتصالات تعلّقت بصراخ المواطنين» في حين لم يصدر تصريح رسمي فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجهات الفلسطينية يشرح طبيعة الاستهداف أو خلفيته.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة تهدئة هشة مع الاتفاقات السابقة التي تعهّدت بها أطراف النزاع، وتُعد رفح نقطة حاسمة في ملف وصول المساعدات الإنسانية وإدارة المعبر الحدودي مع مصر. 

ووفقاً لمراقبين، فإن تحركات الطيران والضربات الأرضية المستجدة قد تشكّل مؤشرًا على استعداد إسرائيلي لاحتمالية توسيع العمليات أو استهداف مواقع يُعتقد أنها تحت سيطرة حركة حماس أو جماعات مسلحة أخرى.

في المقابل، عبّرت منظمات الإغاثة عن قلقها البالغ لما قد تؤول إليه الأوضاع، محذّرة من أن أي تصعيد عسكري في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية بسبب الكثافة السكانية الكبيرة وضعف البنى التحتية وخطر انفلات الوضع الأمني تماما. 

من جانبه، ذكر مصدر فلسطيني أن المدنيين نقلوا أطفالهم إلى مدارس موقتة كانت تُستخدم كملاجئ، فيما صعّدت المجموعة الضغط على الوساطات الدولية لوقف أي توسيع للقتال.

انفجارات طائرات حربية إسرائيلية مدينة رفح قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

