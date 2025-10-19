قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

اليوم.. ملتقى التفسير بالأزهر يواصل الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق البحار

شيماء جمال

يواصل ملتقى التفسير بالجامع الأزهر، اليوم الأحد، إقامة لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن خلق البحار.. وجعل بين البحرين حاجزا".

يأتي البقاء برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

ملتقى التفسير بالأزهر يواصل الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق البحار اليوم

 يحضر اللقاء كل من الدكتور حمدي الهدهد، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر، ويدير الحوار الدكتور محمد جمعة، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز.

وأضاف أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.

ملتقى التفسير بالأزهر يواصل الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق البحار
شيخ الأزهر محمد الضويني أحمد الطيب ملتقى التفسير بالجامع الأزهر الجامع الأزهر مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن خلق البحار خلق البحار وجعل بين البحرين حاجز القرآن

